Вакра — об участии Сависаара в выборах: если это шутка, то неудачная

Кандидат на пост мэра Таллинна от Социал-демократической партии Райнер Вакра считает, что Эдгару Сависаару пора расстаться с таллиннской мэрией. "Эдгар Сависаар будет баллотироваться на муниципальных выборах? Если это шутка, то неудачная", — пишет Вакра в Facebook.

"Я только недавно защищал Эдгара Сависаара, так как мне показалось, что СМИ бьют лежачего, публикуя фотографии с лежащим на носилках Сависааром возле суда. Сегодня я уже в сотый раз подумал с грустью: как он не понимает, что ему уже давно пора расстаться с таллиннской мэрией", — пишет Вакра.

"Что это за город? Такой вопрос хочется задать. Что это за город, где официальный мэр и председатель городского собрания сидят на скамье подсудимых? Что это за город, где гуляет круговая порука и где городские СМИ угрожают, что если Центристская партия потеряет осенью власть, то непослушных начнут высылать", — добавляет он.

В заключении Вакра заявляет, что время Эдгара Сависаара в Таллинне и в Центристской партии прошло: "Кто не верит сейчас, убедится в этом осенью".