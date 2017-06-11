Вакра о планах Таллинна ввести бесплатное питание в детсадах: я говорю — они делают

По словам кандидата в мэры Таллинна Райнера Вакра, центристы уже не в первый раз начинают заниматься реальными проблемами только после того, как социал-демократы об этом громко заявят, сообщает пресс-служба партии.

”Две недели назад, когда меня утвердили кандидатом на пост мэра, я сказал: глава города может быть успешным лишь тогда, когда у детей счастливое детство”, — вспоминает социал-демократ Райнер Вакра.

”Первое, чего мы ни в коем случае не должны допустить — чтобы дети голодали. Именно поэтому я предложил — дети должны питаться в детских садах бесплатно. Сегодня я прочел отличную новость — Аас и Кылварт внезапно заявили, что горуправа собирается предложить бесплатное питание детям уже с сентября. Что ж, меня устраивает такая схема: я говорю — они делают. Но, может, будем работать оперативнее — и вы, ребята, сразу вступите в мою команду?”, — предложил Райнер Вакра.

По словам Вакра, центристы уже не в первый раз начинают заниматься реальными проблемами только после того, как социал-демократы об этом громко заявят.

”Вспомним хотя бы историю с мусором. Мы выходили на субботники, писали петиции, и только тогда мэрия стала разрывать отношения с мусорной фирмой BWM, которая не справлялась со своими обязанностями”, — напомнил Вакра.

Вакра сожалеет, что городские власти проявляют активность лишь перед выборами. ”Центристы годами у власти… Почему же бесплатное питание в детских садах не было введено раньше? Полтора миллиона евро — это не заоблачная сумма. Гораздо больше годами тратилось на городские пропагандистские СМИ”, — отметил Вакра.