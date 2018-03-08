Вакра: нужно прекратить дополнительные выплаты градоначальникам за то, что и так входит в их зарплату

По словам председателя фракции социал-демократов в Таллиннском горсобрании Райнера Вакра, таллиннским градоначальникам не мешало бы последовать примеру государства и прекратить получать дополнительную зарплату от советов городских предприятий.

”Министр, который входит в совет госпредприятия, дополнительной платы не получает — эта работа входит в его рабочие обязанности, за выполнение которых он получает зарплату. Ту же формулу можно использовать и в системе исполнительной власти города: прекратить платить дополнительно за то, что человек руководит сферой, которой и должен руководить”, — объяснил Вакра.

По словам Вакра, нынешняя система напоминает скорее бизнес-проект. Пришло время отказаться от этого подхода.

”Конечно же, управление столицей — это очень ответственная работа, которая должна быть хорошо оплачиваема. Например, заработок мэра уже сейчас больше, чем у премьер-министра. Однако организация работы таллиннских предприятий — это одна из прямых обязанностей градоначальников, которая входит в их зарплату. Скрытое дублирование зарплаты нужно прекратить”, — сказал Райнер Вакра.

Вакра добавил, что соцдемы годами защищали правило, по которому членам парламента входить в советы госпредприятий нельзя. Ту же практику можно применить и в Таллинне: следует узаконить принцип, по которому членов горсобрания нельзя назначать в советы предприятий, принадлежащих городу.