Вакра: нужно изменить менталитет использования тары

Сегодня на заседании комиссия Рийгикогу по окружающей среде обсудит вопросы, связанные с ограничением использования пластиковых пакетов. В заседании также примут участие заинтересованные группы — представители Союза коммерсантов Эстонии и Торгово-промышленной палаты.

По словам председателя комиссии по окружающей среде Райнера Вакра, мы должны решительно уменьшить загрязнение окружающей среды пластиковыми пакетами. По его словам, необходимые меры будут введены в проект закона о внесении изменений в Закон о таре (358 SE), который вчера прошел первое чтение в Рийгикогу.

По словам Вакра, необходимо изменить менталитет потребителей, чтобы они задумались, действительно ли они нуждаются в загрязняющем окружающую среду пластиковом пакете. Этому несомненно способствует прекращение выдачи бесплатных пластиковых пакетов.

Вакра подчеркнул, что ограничение массового использования пластиковых пакетов поможет сохранить природу. ”Из всех видов тары именно пластиковые пакеты чаще всего оставляют в местах отдыха”. Он пояснил, что после вступления в силу поправок к Закону о таре магазины будут обязаны предоставлять потребителем кроме пластиковых пакетов и другие альтернативы. Сейчас это уже делается. В качестве альтернативы можно предлагать бумажные пакеты, мешки из текстиля и сетки, а также повторно используемые пластиковые пакеты.

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С 2019 г. в магазинах запретят бесплатную раздачу больших пластиковых пакетов, которые массово раздаются, например, во время кампаний. Согласно исключению, маленькие тонкие пластиковые пакеты можно будет использовать для первичной упаковки продуктов питания, которые продаются на развес, например, мяса или овощей, а также в целях гигиены при покупке молока в пластиковой таре.

Эта тема уже давно актуальна на уровне ЕС. Срок перенятия директивы ЕС об ограничении использования пластиковых пакетов истек уже в ноябре прошлого года. Директива ЕС предусматривает уменьшить использование тонких пластиковых пакетов к концу 2019 г. до 90 пакетов на человека в год. К концу 2025 гда эту цифру планируют уменьшить до 40.