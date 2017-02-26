Вакра: нам следует радоваться, что президентом избрали Кальюлайд, а не Калласа

Социал-демократ Райнер Вакра не согласен с критическими высказываниями Сийма Калласа в отношении президента Керсти Кальюлайд.

”Прочитав в субботней газете длинное интервью Сийма Калласа, я отметил его некую чужеродную установку в отношении сегодняшней Эстонии. Кажется, что он не совсем хорошо осознает настроенность современных эстонцев. Наверное, после долгого пребывания на чужбине, это ему трудно сделать. Поэтому Каллас и не видит того, что представляет Керсти Кальюлайд в своих речах”, — считает Вакра.

”Президент попала своей речью по случаю годовщины в десятку, и это отметили многие политические обозреватели. И что самое главное: многие люди вокруг нас ценят сказанное Кальюлайд”.

”Сравнивая речь главы государства и интервью Сийма Калласа, у меня создается впечатление, будто эти два государственных деятеля живут в разных мирах. Если для Калласа с его элитарными установками в должности президента самыми важными являются роскошные резиденции, перелеты бизнес-классом и прочее, то Кальюлайд сфокусирована на другом. Она говорит об эстонском языке и культуре, семейном насилии, инновациях, сообществах и взаимопомощи. Президент сосредотачивается на сути, а не на форме”, — отмечает Вакра.

”Мне кажется, нам следует радоваться, что президентом избрали именно Кальюлайд, а не Калласа, так как в лице последнего мы получили бы главу государства, который поддерживал бы общественное устройство старой школы. Но жизнь за это время изменилась”, — подытожил политик.