Вакра: мы приветствуем изменения в идеологии реформистов

”Если на прошлых выборах реформисты твердили о том, что они против бесплатного общественного транспорта, то на этих выборах мы вместе сделаем услуги детсадов бесплатными”, — сказал кандидат в мэры Таллинна от социал-демократов Райнер Вакра, сообщает Социал-демократическая партия.

По его словам, то, что даже Кристен Михал понял, что в детей нужно инвестировать, радует. ”Еще весной я сказал, что питание в детских садах должно стать бесплатным, а сами сады нужно привести в порядок”, — сказал Вакра. По его мнению, предложение реформистов упразднить плату за место стало бы вишенкой на торте родителей.

”Позиция соцдемов заключается в том, что финансирование детских садов нужно увеличить. Будучи кандидатом на пост мэра, я выступаю за то, чтобы город больше инвестировал в детсады, чтобы дети проводили время в красивых домах, питались бесплатно и были счастливы”, — добавил Вакра.

По словам директора таллиннского детского сада ”Асундусе” социал-демократа Аннелы Оясте, ни один родитель не хочет отправлять своего ребенка в сад, в котором холодно, растет плесень и осыпается штукатурка. По ее словам, нужно, в первую очередь, сосредоточиться на ремонте дошкольных учреждений и инвестировать в это те миллионы евро, которые сейчас берегутся для пропаганды и сомнительного муниципального банка.

”Будучи руководителем детсада, я знаю, как организовано питание в городских детских садах. Цена питания на день варьируется от 1,3 до 2,4 евро. Разница в несколько центов не гарантирует более качественную еду, дело, как правило, лишь в ценовом предложении фирм”, — сказала Оясте. По ее словам, отсутствует также персонал, который мог бы осуществлять контроль за качеством еды.