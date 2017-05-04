Вакра — Михалу: не используйте детей в предвыборной кампании

”Мне грустно, что Партия реформ выбрала инструментом для своей предвыборной кампании самых уязвимых — детей. Ни для кого, наверное, не секрет, что Михал просто провоцирует людей на национальной почве. Это старая тактика реформистов, которой они годами не изменяют, но я думаю, что в этот раз этого будет на выборах недостаточно”, — так прокомментировал депутат Рийгикогу Райнер Вакра (SDE) заявление Кристена Михала о том, что предвыборная платформа Партии реформ в Таллинне предусматривает перевод всей системы образования на эстонский язык начиная с детского сада.

”Партия реформ видимо вообще не в курсе, что и сейчас в русскоязычных детсадах детям преподают эстонский язык, существует также система языкового погружения: полного, частичного и двустороннего. Конечно, всегда есть куда стремиться”, — считает Райнер Варка. Политик напомнил, что именно поэтому в начале марта социал-демократы провели круглый стол, за которым собрались эксперты, чтобы обсудить языковое обучение в дошкольном образовании. ”Если бы Партия реформ действительно была обеспокоена языковым вопросом в русскоязычном образовании, то отправила бы для участия в дискуссии своего представителя. Но раз вас там не было, то расскажу, к какому выводу там пришли”, — продолжил Райнер Вакра.

Политик напомнил, что педагоги сошлись во мнении, что от нового поколения, говорящего на разных языках, выиграют все. Речь шла и о русскоязычных, и об эстоноязычных детских садах. ”Именно об этом, господин Михал, говорила Керсти Кальюлайд: не о том, что нужно пойти по пути эстонизации, а о том, что стоит научить детей второму языку в уже существующих детских садах. Не думаю, что кто-то из родителей был бы против, если бы после выпуска из детского сада ребенок владел бы на бытовом уровне иностранным языком — будь то английский, французский, немецкий или китайский”, — объяснил социал-демократ.

Кроме того, эксперты подтвердили, что действующая система языкового погружения полностью себя оправдала. Другой вопрос в обычных детсадовских группах, куда приходит учитель эстонского 2 раза в неделю. Райнер Вакра считает, что здесь у нас есть пространство для развития. Необходимо сделать так, чтобы такие занятия приносили больше результатов, а не были тратой ресурсов.

”Такие политики, как Кристен Михал, делают все для того, чтобы изучение эстонского языка для русских ассоциировалось с наказанием и унижением. Среди экспертов никто не выступил за насильственное обучение языку. Все больше людей понимают, что насильственная интеграция — это путь в никуда. Чтобы в нашей стране исчез с повестки дня языковой вопрос, нужно идти не по пути запретов, а по пути свободы. Свободы выбора: пойти ли сразу в эстонский детский сад, в группу языкового погружения или же в русскоязычный детский сад, где у ребенка будет возможность безболезненно для психики выучить второй язык”, — заключил Райнер Вакра.