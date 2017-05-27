Вакра: долгое единовластие центристов остановило развитие Таллинна

"Настало время очистить Таллинн. Отправим в прошлое душную центристскую монополию власти и вычистим эти авгиевы конюшни!" - сказал Райнера Вакра на конгрессе таллиннских соцдемов. Читайте предвыборные обещания соцдемов в полном тексте выступления кандидата в мэры столицы.

В Таллинне настали интересные времена. Неделю назад опрос фирмы Emor показал, что в столице поддержка социал-демократов среди граждан выросла до 18%. В то же время рейтинг Центристской партии идет на понижение. Пускай это станет для нас стимулом, а для других — сигналом, что этой осенью все будет по-другому.

Очень многие у меня спрашивали, и я всегда давал определенный ответ: да, я готов баллотироваться в мэры Таллинна и в случае успеха отказаться от должности председателя парламентской комиссии по окружающей среде.

Будучи таллиннцем в нескольких поколениях, я уверен, что должность мэра — это не только работа с девяти до пяти. Это стиль жизни. Это когда ты относишься к своему городу, как к родному двору, в котором играл в детстве. Это не просто рабочее место, куда приезжают, например, из Пайде или из Пылтсамаа утром, а вечером уезжают обратно.

Для меня важно, чтобы я не был в своих начинаниях один. Я вижу и чувствую каждый день, как все больше людей готовы объединиться и пойти вместе со мной менять Таллинн к лучшему. Как спортсмен я знаю, что изменений и успеха можно добиться лишь в команде.

Жители Таллинна ждут изменений к лучшему. Жители Таллинна их достойны. Это наша историческая возможность.

Но… рыба начинает гнить с головы. Долгое единовластие центристов остановило развитие города, власть в столице стала ленивой.

Куда не ткни — везде нечисто. Я не буду останавливаться на системе вывоза мусора, в которой царит тотальный хаос и растерянность. Не буду говорить и старых поломанных машинах, которые захламляют городское пространство. Даже не стоит говорить о коррупции, которая процветает в городском планировании, и о том, что горсобранием руководит человек, который находится под следствием из-за обвинений во взяточничестве.

Это все не новость. Наша активная оппозиция постоянно обращала на это внимание.

Настало время очистить Таллинн. Отправим в прошлое душную центристскую монополию власти и вычистим эти авгиевы конюшни!

Когда мы освободимся от этого бремени, мы сможем обратить свой взор в будущее.

Социал-демократы внесли свой вклад в то, чтобы прекратить противостояние государства и города и положить начало сотрудничеству. Первые плоды уже созревают: заключен договор между министерством культуры и мэрией по приведению в порядок стадиона ”Калев”, на что выделено 7 миллионов. Это очень знаковый объект для спорта и культуры Таллинна. Кроме того, решено отремонтировать Таллиннский Горхолл.

Нас упрекали в том, что мы слишком много говорим. Напрасно. Перечислю хотя бы некоторые принятые недавно в правительстве решения, которые улучшат жизнь в Таллинне:

- Выделим 215 миллионов евро на сокращение очередей к врачам;

- Ежегодно будем давать 15 миллионов евро (из которых миллион будет направлен именно в столицу) на детские кружки и тренировки;

- Дополнительно будут финансироваться уроки плавания для детей;

- Последовательно поднимаем детские пособия; уже с июля семьи с тремя детьми будут каждый месяц получать 500 евро;

- Таллинн получит 650 000 евро на обеспечение более эффективной работы станций по переработке отходов;

- С этой осени одинокие пенсионеры каждый год будут дополнительно получать 115 евро;

- Инвестируем в масштабные проекты: 19,6 миллионов — на перекресток Хааберсти, 70 миллионов — на расширение аэропорта…

Это далеко не весь список. Но поговорим же непосредственно о столице.

Что является самым главным для социал-демократов на грядущих выборах? Конечно же, дети. В Таллинне нуждаются в ремонте 80 детских садов, а это почти две трети от общего количества столичных садиков. Главная цель и обещание социал-демократов на этих выборах — привести в порядок все детские сады в течение четырех лет. Но для нас важны не только красивые дома… Все дети должны быть сыты, и питаться они должны здоровой пищей. Чтобы ни один ребенок не был голоден, мы обеспечим бесплатное питание в детских садах.

Далее. Мы уже запустили программу по раннему изучению языков в детских садах. Мы уверены, что каждый дополнительный язык, который изучался в детском саду, повысит в будущем конкурентоспособность детей. Я рад, что все остальные партии, в том числе и центристы, с нами солидарны в этом вопросе. Изучение эстонского в русских детских садах — для нас естественный процесс. Наш план идет дальше — мы хотим инвестировать в детей, предоставив ребенку в каждом детском саду возможность выучить второй язык.

Житель города должен чувствовать, что он и есть город, что нет никакого водораздела между ним и мистическим монстром по имени мэрия. Районы и гражданские объединения должны стать новой ветвью городской власти. Дадим же людям возможность самим развивать город.

Социал-демократы хотят дать районным управам больше свободы, а при составлении бюджета — учитывать мнение горожан, как это делается во многих прогрессивных городах. Кроме того, мы считаем, что городских старейшин должны выбирать административные советы.

Таллинн должен быть не застоявшимся озером, а мощной рекой, которая течет туда, куда пожелают жители города.

Таллинн — город с длинной и богатой историей, которой гордится вся Эстония. Став мэром, я не собираюсь отказываться от того, чтобы было сделано хорошо. Никому бы не пришло в голову покуситься на крепостные стены города…Точно так же и социал-демократы не откажутся от бесплатного общественного транспорта и других начинаний, которые способствовали развитию и успеху города.

Недалекая от нас столица Норвегии Осло поставила перед собой цель освободить город от машин к 2019 году. Это решение коснется почти 350 000 автовладельцев. Мой вопрос — могли бы мы подумать в Таллинне над чем-то похожим?

Почему бы наш центр города не мог бы стать той территорией, где преимуществом пользуются пешеходы, затем велосипедисты и лишь потом моторный транспорт?

У нас есть огромный потенциал сделать наш город значительно чище и зеленее. Например, установим краны с бесплатной питьевой водой во всех парках и на многолюдных улицах.

Таллинн известен своими спортивными и народными мероприятиями. Стоит хотя бы вспомнить осенний забег, ходьбу с палками или исторические походы с Яаком Юске.

Но этого мало. Нужно заставить двигаться и молодежь. Для этого нужно предоставить детям больше возможностей заниматься спортом как во время школьных занятий, так и после уроков. Моя цель — сделать Таллинн к 2022 году европейской столицей спорта. Это большой и амбициозный вызов, но вместе мы справимся.

В завершение обращусь к молодежи. Таллинн — город молодых, город прогрессивных мыслей. Таллинн — это город, где родился skype, transferwise, э-правительство. А в свое время Таллинн был город с самым высоким зданием в мире. Мы должны держаться этого курса — курса прогресса, успеха и инноваций, чтобы стать образцовым примером не только для балтийских стран, но и для всех остальных.

На этих выборах впервые смогут проголосовать 16- и 17-летние ребята. Их жизнеутверждающая позиция даст нашей столице толчок, добавит блеска и юношеского порыва. Мы не будем строить стены, мы будем открытой и смотрящей в будущее европейской столицей.

При вашей поддержке, молодое поколение, мы вдохнем в Таллинн новую жизнь!