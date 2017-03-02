Вакра: для защиты окружающей среды Балтийского моря необходимо сотрудничать с Россией

Председатель комиссии Рийгикогу по окружающей среде Райнер Вакра считает, что для защиты Чудского озера и Балтийского моря необходимо укрепить международное сотрудничество в сфере защиты окружающей среды. Эту цель поможет достичь двухдневный визит чиновников и специалистов по защите окружающей среды из Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Цель визита — ознакомиться с организацией переработки отходов в Эстонии.

Вакра подчеркнул, что эффективная переработка отходов тесно связана с качеством воды в поверхностных водоемах.

”Между Эстонией и Россией проходит длинная водная граница. На границе также расположены важные внутренние водоемы. Чтобы обеспечить хорошее состояние и рациональное использование этих водоемов, необходимо тесно сотрудничать на межгосударственном уровне”, — сказал Вакра.

Он пояснил, что 80% границы между Эстонией и Россией составляет водная граница. 122 км водной границы — это морская граница, а 201 км — граница вдоль крупных внутренних водоемов.

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”Все, что происходит в реке Нарва, в Чудском озере и его водосборе, сказывается на качестве воды Балтийского моря и, в первую очередь, Финского залива. Так, межгосударственное сотрудничество в этом регионе является важным с точки зрения защиты окружающей среды Балтийского моря”, — подчеркнул Вакра.

Он отметил, что именно эти темы станут главными в сегодняшней встрече с представителями России.

За два дня делегация Санкт-Петербурга и Ленинградской области посетит блок Ируской электростанции по сжиганию мусора, Таллиннский центр переработки отходов и свалку Уйкала.