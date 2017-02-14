Вакра: даю городу месяц на то, чтобы ликвидировать свалку в лесу Астангу

”Я даю городу месяц на то, чтобы убрать свалку в лесу района Астангу. Если за это время ничего не изменится, мы устроим с местными жителями большой субботник и сами приведем лес в порядок”, — сказал председатель парламентской комиссии по окружающей среде Райнер Вакра, увидев, во что превратился астангуский лес.

Лес в районе Астангу, территорию которого планировалось сделать природоохранной зоной, стал кладбищем старых автопокрышек. Вчера председатель парламентской комиссии по окружающей среде Райнер Вакра вместе с Инспекцией по охране окружающей среды отправились на место расширяющейся свалки, чтобы оценить масштаб проблемы и найти способ ее решения.

”Это был не просто красивый лес, в котором любят гулять жители района. Здесь растут редчайшие для Эстонии растения, а также обитают некоторые находящиеся под охраной виды животных. Человеческая халатность же превратила их дом в место погребения старых шин. Это ни что иное как беспредел, и этому нужно положить конец. Я удивлен, где были глаза муниципальной полиции?” — сказал Райнер Вакра.

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По словам депутата Вакра, необходимо воспрепятствовать расширению свалки.

”Для этого нужно связаться с землевладельцами, между которыми поделен этот лес, выяснить, что они думают о свалке в их лесу и как они намерены решить эту проблему”, — продолжил Вакра.

Политик считает, что одним из вариантов могло бы стать установление шлагбаума у дорог, ведущих в лес.

”Территорию этого леса предлагали сделать природоохранной зоной. Если свалка будет расти, то охранять вскоре будет нечего: лес окажется на грани экологической катастрофы”, — констатировал Вакра.