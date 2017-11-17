Вакра: центристы используют городские деньги для выплаты премий за успехи на выборах

Вчера соцдемы на заседании Таллиннского городского собрания призвали центристов отозвать законопроект о премиях градоначальникам. По словам лидера таллиннских соцдемов Райнера Вакра, центрист Андрей Биров, выступая за пультом, сказал, что ”Таави Аас получит премию за то, что сделал отличную работу, успешно выступив на выборах”, сообщает пресс-служба соцдемов.

Райнер Вакра считает, что такие премии просто недопустимы. ”Это возмутительная и беспрецедентная ситуация в эстонской политике, когда решением горсобрания кому-то выплатят премию за голоса, полученные на выборах”.

По словам Вакра, по-человечески понять можно, что премируют вице-мэра Мартинсон, которая проработала на этой должности 10 лет и теперь выходит на пенсию. Однако нет никакой логики в том, что премию получат бывшие вице-мэры Кылварт и Аас, которые заняли более высокооплачиваемые должности в той же структуре, то есть попросту продвинулись по карьерной лестнице

По словам Вакра, суммы, которые запланированы на премии бывшим членам горуправы, просто космические. ”Сависаару — 15865, Аасу и Кылварту — по 12661 и Мартинсон — 25323 евро. Это задевает чувство справедливости у наших горожан”, — добавил Вакра.

”Не принято одаривать тех чиновников, которые остаются работать в том же месте, но просто на более высокооплачиваемой должности. Такие подарки не подобает делать на деньги налогоплательщиков”, — считает Вакра.