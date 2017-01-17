Сегодня на заседании комиссия Рийгикогу по окружающей среде сосредоточится на вопросах, связанных с защитой эстонских лесов. В заседании будут также участвовать члены комиссии по сельской жизни.

Председатель комиссии по окружающей среде Райнер Вакра отметил, что 1 декабря прошлого года защитники природы, активисты-экологи и представители объединений по охране окружающей среды передали Рийгикогу открытое письмо с 101 подписью. Авторы письма выступают против смягчения ограничений на вырубку леса, особенно против снижения возраста рубки ели.

”Лес — это наше общее достояние, это наше народное богатство и один из важнейших природных ресурсов Эстонии. Лес и его будущее требуют полного внимания парламента, — сказал Вакра. — Именно поэтому комиссия по окружающей среде решила привлечь к обсуждению открытого письма все заинтересованные стороны и пригласить их на сегодняшнее открытое заседание. Комиссия по окружающей среде относится к данной теме и предложениям защитников природы крайне серьезно”.

На обсуждении открытого письма ”В защиту эстонского леса” выступят представители Эстонского фонда природы, Тартуского университета, Эстонского сельскохозяйственного университета и агентства по окружающей среде. На заседании также выступят представители Палаты возобновляемой энергии, партии ”Eestimaa Rohelised”, Союза частных лесов Эстонии и Министерства окружающей среды.