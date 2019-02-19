Вакцинация от туберкулеза привела к смерти заболевшего лейкемией ребенка
Лекарственный департамент обнародовал рапорт о побочных эффектах лекарственных препаратов, в том числе вакцин, пишет Maaleht.
Лекарственный департамент обнародовал рапорт о побочных эффектах лекарственных препаратов, в том числе вакцин, пишет Maaleht.
В рапорте описывается три тяжелых случая осложнений, в одном из которых все закончилось смертью младенца, заболевшего через какое-то время после вакцинации лейкемией.
В данных случаях вакцинация была осуществлена по государственной программе живой вакциной в первые пять дней жизни ребенка.
”Случай, закончившийся смертью, крайне прискорбен и достоин сожаления”, — говорит семейный врач Кармен Йоллер и добавляет, что в связи с этим все чаще звучат мнения, что прививать от туберкулеза можно было бы только младенцев, входящих в группу риска. Она отмечает, что в Эстонии заболеваемость туберкулезом находится на довольно высоком уровне, хотя и показывает некоторый спад. При этом люди до постановки диагноза не изолированы от общества и могут заразить других. У маленьких детей болезнь протекает очень сложно. Особенно опасен туберкулез для ВИЧ-инфицированных и в случае, если возбудитель болезни не восприимчив к лечению.
”Также очень сложно выявить, какие новорожденные безусловно принадлежат к группе риска”, — говорит врач. Для этого необходимо тесное сотрудничество между социальной системой и системой семейных врачей, которое сейчас оставляет желать лучшего.
В Эстонии туберкулеза было всегда достаточно много, а вакцинация помогала снижать количество заболевших.
”Она предотвращает намного больше случаев заболевания и смерти, чем вызывает”, — уверена Йоллер. Доктор отмечает, что ни одна вакцина не дает полной защиты, но даже частичная защита лучше, чем ничего. По ее словам, вакцинированный человек легче переносит болезнь и быстрее выздоравливает.
”Если говорить о туберкулезе, то нам всегда следует иметь в виду, что рядом находится Россия, где туберкулеза намного больше, чем в Эстонии, и что среди жителей Эстонии Россия — наиболее популярный пункт назначения. Треть больных туберкулезом в России заражены мультирезистентной бактерией, то есть лечение крайне затруднено”, — говорит семейный врач Пирет Роспу и добавляет, что в Эстонии этой формой туберкулеза болеет каждый пятый пациент.
Как бы то ни было, по мнению Йоллер, лекарственный департамент действует эффективно и честно, не скрывая информации. Рапорт о побочных действиях обнародуется ежегодно. Каждый желающий может ознакомиться с ним на сайте ведомства. Честно поступают и врачи, которые сообщают о побочных действиях.
Вакцинация живой вакциной противопоказана при наличии у новорожденного иммунной недостаточности. В двух указанных в рапорте случаях, когда вакцинация привела к развитию инфекции, дети были здоровы и инфекция стала развиваться позже на фоне другого основного заболевания.
Согласно представленным департаменту отчетам, в 2018 году вакцину против туберкулеза получили 13 306 детей. Также в прошлом году поступило 11 сообщений о побочных эффектах лекарственных препаратов (в том числе вакцин), где была возможна связь между приемом лекарств и смертью.
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