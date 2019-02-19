Вакцинация от туберкулеза привела к смерти заболевшего лейкемией ребенка

В рапорте описывается три тяжелых случая осложнений, в одном из которых все закончилось смертью младенца, заболевшего через какое-то время после вакцинации лейкемией.

В данных случаях вакцинация была осуществлена по государственной программе живой вакциной в первые пять дней жизни ребенка.

”Случай, закончившийся смертью, крайне прискорбен и достоин сожаления”, — говорит семейный врач Кармен Йоллер и добавляет, что в связи с этим все чаще звучат мнения, что прививать от туберкулеза можно было бы только младенцев, входящих в группу риска. Она отмечает, что в Эстонии заболеваемость туберкулезом находится на довольно высоком уровне, хотя и показывает некоторый спад. При этом люди до постановки диагноза не изолированы от общества и могут заразить других. У маленьких детей болезнь протекает очень сложно. Особенно опасен туберкулез для ВИЧ-инфицированных и в случае, если возбудитель болезни не восприимчив к лечению.

”Также очень сложно выявить, какие новорожденные безусловно принадлежат к группе риска”, — говорит врач. Для этого необходимо тесное сотрудничество между социальной системой и системой семейных врачей, которое сейчас оставляет желать лучшего.

В Эстонии туберкулеза было всегда достаточно много, а вакцинация помогала снижать количество заболевших.

”Она предотвращает намного больше случаев заболевания и смерти, чем вызывает”, — уверена Йоллер. Доктор отмечает, что ни одна вакцина не дает полной защиты, но даже частичная защита лучше, чем ничего. По ее словам, вакцинированный человек легче переносит болезнь и быстрее выздоравливает.