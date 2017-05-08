Вагончик тронулся: проект закона о соглашении по Rail Baltic отправлен на первое чтение

В понедельник комиссия Рийгикогу по экономике решила направить проект закона о ратификации соглашения между правительствами Эстонии, Латвии и Литвы о развитии железнодорожной трассы Rail Baltic на первое чтение, которое состоится 17 мая на пленарном заседании Рийгикогу.

По оценке председателя комиссии по экономике Айвара Кокка, на первом этапе проекта важно построить инфраструктуру, которая в любом случае необходима для Эстонии. ”Важно закончить строительство трамвайной линии между портом Ванасадам и аэропортом, построить транспортный центр Юлемисте и железнодорожную станцию в Пярну, а также соединить транспортный центр Юлемисте с аэропортом”, — сказал Кокк и добавил, что для создания быстрых соединений также следует инвестировать в остальные части эстонской железнодорожной сети, передает пресс-служба парламента.

Кокк отметил, что между первым и вторым чтением законопроекта комиссия по экономике планирует ознакомиться с мнениями канцлера юстиции и Государственного контроля о соглашении по Rail Baltic.

31 января этого года премьер-министры трех стран Балтии подписали соглашение о развитии железнодорожной трассы Rail Baltic. Соглашение вступит в силу после его ратификации в парламентах трех стран Балтии.

По словам представившей законопроект министра экономики и инфраструктуры Кадри Симсон, прежде, чем направить законопроект в Рийгикогу, правительство дожидалось анализа окупаемости Rail Baltic, который составила консалтинговая фирма Ernst & Young. По словам Симсон, парламент Латвии начал обсуждать соглашение по Rail Baltic уже в апреле. Парламент Литвы начнет обсуждение в мае.

По словам заместителя председателя комиссии по экономике Тоомаса Кивимяги, опубликованный недавно анализ окупаемости от Ernst & Young четко показал, что Rail Baltic — это обоснованный проект как с экономической, так и с финансовой точки зрения. ”Исследование опровергло миф об огромных обязательствах, которые возникнут у стран после строительства трассы. Согласно исследованию, в течение первых пяти лет для обслуживания трассы необходима финансовая поддержка размером в 28,6 миллионов евро на три государства. Для каждого государства это составит порядка 2 миллиона евро в год. После пяти лет необходимость дополнительного финансирования исчезнет”, — сказал Кивимяги.

”Rail Baltic — это, прежде всего, проект по созданию быстрого соединения с Европой. Естественно, что государства возьмут на себя определенные обязательства, как и в случае финансирования остальных крупных проектов инфраструктуры”, — сказал Кивимяги и добавил, что косвенная польза будет в сотни раз больше.

Соглашение о развитии железнодорожной трассы Rail Baltic (RB) — это документ, обладающий юридической силой, который устанавливает обязанности стран, необходимые для создания железнодорожного сообщения RB между странами Балтии и Центральной Европой. Соглашение определяет как общие технические параметры Rail Baltic, так и маршрут, а также фиксирует сроки сооружения Rail Baltic. В соглашении фиксируются условия, необходимые для строительства RB, их сроки, роль совместного предприятия RB Rail AS в выполнении этих условий и в строительстве RB до достижения полной готовности к эксплуатации. Соглашение регулирует вопросы, связанные со строительством инфраструктуры и собственностью земли, на которой будет проходить строительство, а также условия финансирования строительства. Стороны устанавливают условия обеспечения доступа к инфраструктуре RB и дают общие указания по администрации железнодорожной инфраструктуры RB и назначению ответственного предприятия.

В ходе производства по инициированному правительством проекту закона о ратификации соглашения между правительством Эстонской Республики, правительством Литовской Республики и правительством Латвийской Республики о развитии железнодорожной трассы Rail Baltic / Rail Baltica (449 SE) состоится два чтения на пленарных заседаниях Рийгикогу. Предложения о поправках необходимо представить к 31 мая.