Вадим Белобровцев: избиратели Центристской партии выиграли от решения Яны Тоом

Старейшина столичного района Кристийне центрист Вадим Белобровцев уверен, что решение Яны Тоом не откалываться от Центристской партии — ”однозначно правильное, поскольку в противном случае проиграли бы и она сама, и избиратели (прежде всего русскоговорящие), и Центристская партия”. А выиграли бы, по его мнению, только политические оппоненты центристов — в первую очередь, в столице.

Политик рассуждает, что согласно опросам центристы по популярности с большим отрывом лидируют в Таллинне. ”Однако ряд политологов сходится во мнении, что сохранить власть в столице после муниципальных выборов центристам будет непросто. Поэтому для Центристской партии особенно важно, чтобы ее члены баллотировались по ее единому списку. Создание альтернативного списка и уход в него нескольких партийных лидеров может обернуться тем, что в лучшем случае центристы будут вынуждены создавать в Таллинне коалицию, а в худшем вообще — окажутся в оппозиции”, — считает Белобровцев.

”Создание альтернативного списка и переход в него столь сильного политика, как Яна Тоом, способного собирать тысячи и тысячи голосов, ставили под угрозу удачный исход выборов для центристов, — рассуждает он. — Голоса потенциальных избирателей распылялись бы между двумя политическими силами вместо одной, а некоторые избиратели центристов вообще могли бы махнуть рукой (мол, сначала разберитесь там между собой и своими списками) и не пойти на выборы. К чему это могло привести, и кому такой сценарий был бы на руку — очевидно”.

Белобровцев называет выбор Яны Тоом единственно верным: ”Забота об интересах избирателей одержали верх над эмоциями и где-то личными амбициями, что, бесспорно, заслуживает уважения. Сомневаюсь, что это решение далось легко: у Тоом действительно есть причины быть недовольной некоторыми из последних шагов партии. Но хлопнуть дверью и уйти порой куда проще, чем остаться и заставить считаться с собой и своим мнением, а также с интересами тех, кто стоит за тобой”.

Старейшина Кристийне выразил сочувствие политическим оппонентам, которые, по его словам, раздосадованы решением Тоом и тем, что ЦПЭ остается единой. Он советует конкурентам ”выйти к избирателям с реальными идеями, как сделать жизнь в Эстонии лучше, а не сидеть и ждать, пока центристы перессорятся друг с другом, чтобы извлечь свою выгоду из такого поворота. Этого не будет”.

”Думаю, и остальным членам Центристской партии, которые подумывали о том, чтобы пойти на выборы альтернативным списком, стоит последовать примеру Яны Тоом. Потому что сила партии и всех ее членов — в единстве, что неоднократно демонстрировали разные выборы”, — призвал он.