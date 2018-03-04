В Западной Эстонии слышался непонятный шум, дрожали дома — по данным сейсмологов, это было землетрясение

Жители Западной Эстонии в группе Хаапсалу и Ляэнемаа в Facebook говорят о слышавшемся сегодня ночью непонятном шуме и дрожании домов. По данным института сейсмологии Хельсинкского университета, это было землетрясение.

Сообщения о слышавшемся ночью около 3:20 странном шуме и дрожавших домах поступали в группу Хаапсалу и Ляэнемаа в Facebook с территории, которая простирается от Западного Харьюмаа до Пярну.

По заверению Спасательного департамента и полиции, им в связи с этим никаких сообщений или вызовов не поступало.

Из данных института сейсмологии Хельсинкского университета видно, что в 3:21 в Ляэнемаа к югу от Таэбла произошло землетрясение магнитудой 2 по шкале Рихтера.

Такое землетрясение в обычной ситуации должно было быть настолько слабым, что человек не обратит на него внимания. Поскольку землетрясение произошло посреди ночи, когда, как правило, очень тихо, это и объясняет то, что многие люди его заметили.