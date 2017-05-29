В Южной Эстонии на границе в машине нашли тайник с айфонами на сумму почти 130 000 евро

На пункте пропуска в Лухамаа (в Южной Эстонии) при проверке автомобиля Mercedes-Benz с российскими номерами был найден тайник, в котором эстонские таможенники нашли айфонов на сумму почти 130 000 евро, сообщает rus.err.ee.

Автомобиль, прибывший 27 мая на пункт пропуска, показался пограничникам подозрительным. Они его передали для осмотра таможенникам, которые и обнаружили за обшивкой автомобильной двери тайник со смартфонами, сообщила Лыунаская префектура.

Находившийся за рулем автомобиля 35-летний житель Эстонии сказал таможенникам, что это он сделал тайник в автомобиле и телефоны принадлежат ему.

Автомобиль и 180 смартфонов iPhone S7 были переданы в Налогово-таможенный департамент.