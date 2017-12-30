”В юбилейный год — на все сто”. Что будет происходить на площади Вабадузе в новогоднюю ночь

31 декабря на новогоднем концерте на площади Вабадузе выступит Карл-Эрик Таукар, значится в пресс релизе. Впервые обратится со своей праздничной речью со сцены площади президент Эстонии. После этого, ровно в полночь, с горки Харью начнется 10-минутное шоу фейерверков.

”Мы хотели, чтобы новогодний концерт был с сюрпризом. Это замечательно, что Карл-Эрик Таукар согласился стать этим сюрпризом и присоединиться к достойной команде артистов, выступающих на площади Вабадузе. Надеюсь, что этот концерт станет особенным и запоминающимся”, - сообщил старейшина Кесклинн Владимир Свет.

31 декабря в 21.30 начнётся праздничный концерт, в котором примут участие любимые артисты: DJ Андрес Пуусепп, Геттер Яани, группа Смайлерс, Карл-Эрик Таукар, Иво Линна, Анне Вески и Марью Ляник.

Впервые обратится со своей праздничной речью со сцены площади президент Эстонии. После этого, ровно в полночь, с горки Харью начнется 10-минутное шоу фейерверков.

Новогодняя программа ”В юбилейный год на все сто” подготовлена управой Кесклинн, командой от государственной канцелярии ЭР100 и Эстонским Национальным Телерадиовещанием. Это событие откроет череду мероприятий, посвященных столетию республики.

Полезно знать:

31 декабря для проезда на машине закрыты улицы вблизи площади Вабадузе с 21.30 до 01.30. Улица Команданди закрыта с 18.00 до 01.30. Также, закрыта парковка возле площади Вабадузе. Парковка под площадью закрыта с 8 вечера. Дорожное движение в центре города будет затруднено 31 декабря начиная с обеда. Советуем использовать объездные пути. Просим водителей внимательно следить за временными дорожными знаками и регулировщиками.

Общественный транспорт: ходит до 23 часов, затем начинает свою работу после окончания концерта. Трамваи будут ходить с 00.30, а троллейбусы и автобусы с 01.00. Более подробную информацию о графике работы общественного транспорта можно найти на сайте www.tallinn.ee/kesklinn.

Меры безопасности и требования правоохранительных органов для тех, кто придет на площадь Вабадузе в новогоднюю ночь:

- площадь будет ограждена, предусмотрено 7 входов;

- по соображениям безопасности, запрещено проносить на площадь пиротехнику, стеклянную тару и другие опасные предметы;

- на площадь не будут пускать людей в сильном алкогольном опьянении, или если их внешний вид позволяет сделать вывод о том, что они не могут контролировать себя.

За порядком следит фирма Меесконд Security и полицейские. На площади будет медицинский пункт.