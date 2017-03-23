В Ыйсмяэ КТ забыли сказать жильцам, что они теперь живут на другой улице

У 750 человек сплошная неразбериха. Нарушено, например, общение с Налогово-таможенным департаментом, Департаментом шоссейных дорог и бюро недвижимости.

Город Таллинн в начале года принял решение поменять адреса 18 объектов недвижимости на Эхитаяте теэ и дать им более логичные адреса, исходя из местоположения домов, пишет Eesti Päevaleht. Дома располагаются на Эхитаяте теэ, но поскольку доступ к ним наоборот с Ыйсмяэ теэ, следовало переделать старые адреса. Когда два месяца спустя изменение вступило в силу, бывшие жильцы Эхитаяте теэ были в замешательстве, потому что им не сказали, что их действовавших десятки лет адресов больше не существует.

Один пример касается дома по адресу Эхитаяте теэ, 125, который в одночасье превратился в Ыйсмяэ теэ, 195. Тамошние жильцы не имели об изменении ни малейшего понятия, потому что, например, таблички на доме еще старые. На самом деле, это, наверное, следует считать нормальным, потому что по распоряжению горуправы новые адреса должны быть на домах только к 1 июля. Тем не менее, в действительности у дома уже больше недели новый адрес, и это вызвало довольно большую неразбериху.

Когда недавно купившая квартиру в этом доме женщина захотела заключить договор о подключении телефона, в Starman ей неожиданно сказали, что в доме по адресу Эхитаяте теэ, 125, нет их кабеля. Женщина же знала, что у многих соседей заключен договор именно со Starman. "Когда я попросила проверить имена и адреса соседей, сказали, что они проживают по адресу Ыйсмяэ теэ, 195, и что я могла бы сама проверить, где живут мои знакомые. Я подумала, что у Starman какая-то проблема", — сказала она. Когда точно такой же ответ поступил и из Teliast, дело уже показалось ей подозрительным.

Дом исчез

Вопросы обеспокоенного жильца дошли до управы части города, которая переслала их Департаменту городского планирования и отметила, что к ним обратились несколько десятков жильцов Эхитаяте теэ, которые ничего не знали об измененных адресах.

Например, у неожиданно получивших новый адрес людей возникли проблемы в Департаменте шоссейных дорог и Налогово-таможенном департаменте. Люди, которые хотят купить квартиру в этих домах, в замешательстве, потому что они внезапно больше не находят новый дом на карте.

Департамент городского планирования ответил управе части города, что все имеющие отношения к делу квартирные товарищества оповещены заказными письмами и электронными письмами еще 13 января. На эти письма прислали свои ответы три КТ, который протестовали против изменения адреса.

Так и выяснилось, что за неосведомленностью жильцов стоял тот факт, что КТ бывшего дома на Эхитаяте теэ, 125, забыло или не нашло причины сообщить своим жильцам об изменении. Так же, видимо, произошло и во многих других домах.

Купившая квартиру в бывшем доме на Эхитаяте теэ, 125, женщина сказала, что после после письменного обращения к КТ на стенде многоквартирного дома наконец появились сообщения об изменении адреса. После ей поступил телефонный звонок от правления КТ, в котором ей объяснили, что почему-то смена адресов неопределенно затянулась и у КТ нет ясности, в каком порядке следует проводить процесс. На звонки Eesti Päevaleht КТ не ответило, и в завершение выяснилось, что в коммерческом регистре был записан неправильный номер телефона.

Новые адреса:

Ehitajate tee 143 → Õismäe tee 175

Ehitajate tee 141 → Õismäe tee 177

Ehitajate tee 137 → Õismäe tee 179

Ehitajate tee 137e → Õismäe tee 179a

Ehitajate tee 133c → Õismäe tee 181

Ehitajate tee 133a → Õismäe tee 183

Ehitajate tee 129a → Õismäe tee 183a

Ehitajate tee 131/133 → Õismäe tee 185/187

Ehitajate tee 129 → Õismäe tee 189

Ehitajate tee 127e → Õismäe tee 191

Ehitajate tee 127a → Õismäe tee 191a

Ehitajate tee 127 → Õismäe tee 193

Ehitajate tee 125 → Õismäe tee 195

Ehitajate tee 123 → Õismäe tee 197

Ehitajate tee 121 → Õismäe tee 199

Ehitajate tee õueala 1 → Õismäe tee 199a

Ehitajate tee 119 → Õismäe tee 201

Ehitajate tee 117 → Õismäe tee 203