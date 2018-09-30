В Ярве появится дорожка для пешеходов и велосипедистов

”Дорожка, ширина которой составит четыре метра, а длина 2,6 километра, будет построена между улицей Валдеку и Пярнуским шоссе. Вместе с дорожкой на этом отрезке будут построены четыре места для отдыха. Для того, чтобы соединить Пярнуское шоссе с дорожкой будет построен железнодорожный виадук”, — отметил старейшина района Кесклинн Владимир Свет.

По его словам, в связи со строительством дорожки для пешеходов и велосипедистов маршруты тропы здоровья в Ярвеском лесу немного изменены. Для оповещения об изменениях установлены информационные таблички.

Дорожка для пешеходов и велосипедистов на Вильяндиском шоссе будет готова к июлю 2019 года. Она соединит Таллинн с волостью Кийли, в которой будет построена аналогичная дорожка. Обе дорожки станут частью единой сети Харьюского уезда.

Работы заказал Таллиннский коммунальный департамент. Работы выполняет фирма TREV-2 Grupp AS