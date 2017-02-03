В январе в Таллинне смертность превысила рождаемость

Январь стал необычным для Таллинна месяцем, когда число смертей — 500 — превысило число новорожденных — 389, сообщает Раэпресс.

В декабре число рождений и смертей было равным — по 391, а в ноябре составляло 412 против 401. По итогам минувшего года естественный прирост населения в Таллинне оставался положительным — 5259 новорожденных и 4541 умерший.

По данным Регистра народонаселения, на 1 февраля нынешнего года население Таллинна составляло 443 977 человек, увеличившись за январь на 354 человека.