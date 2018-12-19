В январе в Таллинне пройдет женский марш

Участвовать в Таллиннском женском марше могут все, кто разделяет мечту жить в мире, где женщины в равной степени представлены в политике, средствах массовой информации, деловых кругах, научных кругах и в других местах среди мужчин; где пол не будет определять размер заработной платы, качество рабочих условий, карьерных перспектив или выбора специальности; где нет места насилия над женщинами, будь оно сексуальное, физическое, психологическое, либо виртуальное; где изменение климата рассматривается с серьезностью и где люди солидарны с проблемами других народов и людей.

Женский марш — это одноразовая акция, которая посвящена защите прав женщин, независимо от их происхождения. Мероприятие поддерживает всемирный женский марш, который проходит по всему миру в тот же день.

Марш устраивают женщины разного происхождения, которые из-за своего интереса к правам женщин стали собираться в подпольных кружках по рукоделию. Поэтому участвующие в марше могут прийти в своими руками связанных шапочках, шарфах, рукавицах и носках красного, розового, фиолетового цвета или всех этих цветов сразу.