В январе в Таллинне пройдет женский марш

В субботу, 19 января 2019 года, в 14:00 в Таллинне пройдет женский марш. Начало марша — около ворот Виру, и далее марш направляется через Старый город в сторону Теллискиви. Таллиннский марш — это акция, являющаяся частью всемирного марша за права женщин #WomensWaveIsComing, говорится в пресс-релизе.
Участвовать в Таллиннском женском марше могут все, кто разделяет мечту жить в мире, где женщины в равной степени представлены в политике, средствах массовой информации, деловых кругах, научных кругах и в других местах среди мужчин; где пол не будет определять размер заработной платы, качество рабочих условий, карьерных перспектив или выбора специальности; где нет места насилия над женщинами, будь оно сексуальное, физическое, психологическое, либо виртуальное; где изменение климата рассматривается с серьезностью и где люди солидарны с проблемами других народов и людей.
Женский марш — это одноразовая акция, которая посвящена защите прав женщин, независимо от их происхождения. Мероприятие поддерживает всемирный женский марш, который проходит по всему миру в тот же день.
Марш устраивают женщины разного происхождения, которые из-за своего интереса к правам женщин стали собираться в подпольных кружках по рукоделию. Поэтому участвующие в марше могут прийти в своими руками связанных шапочках, шарфах, рукавицах и носках красного, розового, фиолетового цвета или всех этих цветов сразу.
Женский марш выступает за женщин, а также и поддерживает права других маргинальных групп. Марш выступает против любых предрассудков и дискриминации по признаку пола и сексуальной идентичности, национальности, цвета кожи, родного языка, возраста, особых потребностей и религии. Марширующие считают, что каждый человек имеет право жить хорошей жизнью, свободной от насилия, дискриминации и несправедливости. Женскому маршу не безразлична ситуация не только в Эстонии, но и во всем мире, а также марширующие верят, что поступки и бездействие каждого человека оказывают большое влияние на окружающий мир. Организаторы марша делают это во имя светлого будущего и призывают присоединиться всех, кто разделяет эту мечту.