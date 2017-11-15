В январе в Рийгикогу обсудят коллективное обращение о реформе накопительной пенсии

Финансовая комиссия Рийгикогу ведет производство по инициированному руководителем доходного объединения ”Tuleva” Тыну Пекком коллективному обращению ”Провести реформу выплат второй ступени: максимальный доход с накопленных средств”, сообщает пресс-служба Рийгикогу.

По словам председателя финансовой комиссии Михаила Стальнухина, вопрос повышения гибкости выплат второй ступени пенсионного фонда обсуждался уже до того, как Рийгикогу получил соответствующее коллективное обращение.

Весной такие предложения ”Tuleva” обсуждались в связи с внесением поправок к Закону о накопительных пенсиях. В начале лета финансовая комиссия попросила Министерство финансов провести дополнительный анализ возможностей повышения гибкости выплат второй ступени исходя из предложений ”Tuleva”. Министерство финансов представило свой анализ финансовой комиссии на прошлой неделе.

”Ввиду того, что поставленный в коллективном обращении вопрос несколько шире и включает в себя инициированную ранее дискуссию, имеет смысл эти два обсуждения объединить”, — сказал Стальнухин. Он пояснил, что финансовая комиссия предлагает обсудить коллективное обращение вместе с анализом представленных весной предложений во второй половине января на совместном открытом заседании финансовой комиссии и комиссии по социальным делам. На заседание будут приглашены все заинтересованные группы.

Финансовая комиссия выслала соответствующее предложение в письменной форме инициаторам коллективного обращения.