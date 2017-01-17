В январе в рамках миграционной программы Евросоюза из Греции в Эстонию прибыли 12 военных беженцев из Сирии.

В этом месяце в Эстонию прибыли две семьи военных беженцев из Сирии. В одной семье семь и в другой — пять человек, выясняется из опубликованной на сайте правительства информации.

К сегодняшнему дню Эстония приняла в общей сложности 89 перемещенных и переселенных на основании европейской миграционной программы беженцев. Большинство из них прибыли сюда из Греции, 11 из Турции. Они большей частью из Сирии (69), но также из Ирака (18) и Йемена (2).

Прибывшие в Эстонию беженцы поселились в Харьюмаа, Ярвамаа, Тартумаа, Ляэне-Вирумаа, Ляэнемаа, Вильяндимаа, Пярнумаа и Пылвамаа.

В таблице обозначено количество человек в семье; страна происхождения; страна, откуда прибыли в Эстонию; время прибытия в Эстонию.