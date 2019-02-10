В январе Таллиннская скорая помощь получила 142 связанных с гололедом вызова

Как отметил вице-мэр Таллинна Тынис Мёльдер, цифра эта не выходит за рамки количества такого рода несчастных случаев в первый месяц предыдущих лет. Городская управа регулярно проводит обсуждения ситуации с зимними проблемами — гололедом, уборкой снега и пр. Пока вывод такой, что обстановка в городе удовлетворительная. Правда, об отдельных местах этого сказать нельзя. Достигнута договоренность, что районные управы продолжат раздачу мелкого гравия и будут нанимать дополнительную рабочую силу для уборки снега, если это потребуется. "Скорая" будет обо всех несчастных случаях, вызванных состоянием тротуаров и крыш, извещать Муниципальную полицию, чтобы та могла воздействовать на собственников недвижимости.

Информацию о скользких дорогах можно сообщать Муниципальной полиции по телефону 14 410 или таллиннскому телефону помощи 1345.