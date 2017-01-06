Фонд интеграции и миграции «Наши люди» (MISA) в сотрудничестве с НКО Kodanikukoolitus проведут также в 2017 году бесплатные 2-дневные подготовительные курсы к экзамену на гражданство. Обучение будет проведено в Таллинне, в Ида-Вирумаа и, при условии набора группы, также в других регионах Эстонии.

”Подготовительный курс к экзамену на гражданство предназначен, прежде всего, для тех, кто готовится к сдаче экзамена на гражданство. Обучение подойдет также тем, кто пока не планирует сдавать экзамен, но желает знать, как работают правовая и законодательная система Эстонии”, — представила курс руководитель проекта НКО Kodanikukoolitus Ану Вильтроп.

Во время двухдневного обучения изучается Конституция Эстонской Республики, которая определяет наши основные права и обязанности. ”Зачастую думают, что законы столь сложны, что разобраться в них могут только юристы. Благодаря обучению участники обретают необходимые им смелость и стимул, чтобы в дальнейшем в более сложных ситуациях самостоятельно изучать законы и находить в них ответы”, — добавила Вильтроп.

Курс рассчитан на 18 часов, в которые входят 14 часов интерактивных лекций и обсуждений, во время которых также объясняют техническую организацию экзамена на знание Конституции ЭР и закона о гражданстве. Для закрепления пройденного материала проводится четырехчасовой учебный визит в одно из государственных учреждений Эстонии. Перед сдачей экзамена на гражданство проводится также пробный тест.

Учебные курсы на знание Конституции ЭР и закона о гражданстве проводятся, главным образом, в выходные дни. В новом году первые курсы пройдут уже с 11 по 12 января в Кохтла-Ярве. Все желающие пройти курсы должны поставить об этом в известность организатора курсов — НКО Kodanikukoolitus по телефону +372 506 9028, или по электронной почте koolitus@kodanikukoolitus.eu. Информация об организаторе обучения и курсов размещена на домашней странице http://www.kodanikukoolitus.eu.

Экзамены на знание Конституции Эстонской Республики и закона о гражданстве организует целевое учреждение SA Innove. На экзамены можно зарегистрироваться через государственный портал eesti.ee.

Обучение на знание Конституции ЭР и закона о гражданстве, адресованное недостаточно интегрированным постоянным жителям и новым иммигрантам, для которых эстонский язык и культура не являются родными, финансируется из средств проекта Европейского социального фонда ”Меры поддержки интеграции общества Эстонии”.