В январе правовая комиссия Рийгикогу продолжит обсуждение законопроекта о пресечении отмывания денег

Выслушав мнения представителей Министерства финансов, Министерства юстиции, Министерства внутренних дел, Бюро данных по отмыванию денег Департамента полиции и пограничной охраны и Канцелярии канцлера права, председатель комиссии Яанус Карилайд сказал, что комиссия продолжит обсуждение законопроекта в середине января. ”Цель — найти эффективное решение для борьбы с отмыванием денег и терроризмом, не нарушая при этом необоснованно основные права человека. Законопослушные граждане не должны страдать при выявлении преступников”, — сказал Карилайд.

По словам члена комиссии Мати Райдма, формулировки законопроекта — слишком размытые. ”Следует уточнить законопроект таким образом, чтобы предполагающий различные трактовки текст стал конкретным. Также следует избегать дополнительной нагрузки на предпринимательскую среду”. Райдма добавил, что по оценке канцлера права, при вступлении в силу закон будет противоречить Конституции.