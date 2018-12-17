В январе правовая комиссия Рийгикогу продолжит обсуждение законопроекта о пресечении отмывания денег

Сегодня на заседании правовой комиссии Рийгикогу в центре внимания был законопроект, призванный повысить эффективность борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Инициированный правительством законопроект повысит штрафы в финансовом секторе и установит бремя доказывания обратного в отношении средств сомнительного происхождения.
Выслушав мнения представителей Министерства финансов, Министерства юстиции, Министерства внутренних дел, Бюро данных по отмыванию денег Департамента полиции и пограничной охраны и Канцелярии канцлера права, председатель комиссии Яанус Карилайд сказал, что комиссия продолжит обсуждение законопроекта в середине января. ”Цель — найти эффективное решение для борьбы с отмыванием денег и терроризмом, не нарушая при этом необоснованно основные права человека. Законопослушные граждане не должны страдать при выявлении преступников”, — сказал Карилайд.
По словам члена комиссии Мати Райдма, формулировки законопроекта — слишком размытые. ”Следует уточнить законопроект таким образом, чтобы предполагающий различные трактовки текст стал конкретным. Также следует избегать дополнительной нагрузки на предпринимательскую среду”. Райдма добавил, что по оценке канцлера права, при вступлении в силу закон будет противоречить Конституции.
Законопроект призван ввести бремя доказывания обратного. Это означает, что в случае подозрения на отмывание денег или финансирование терроризма собственник или владелец имущества должен будет доказать легальное происхождение своих средств.
Обсуждение инициированного правительством проекта закона о внесении изменений в Закон об аудиторской деятельности, Закон о предотвращении и разрешении финансового кризиса и в другие законы (реформа наказаний за проступок в финансовом секторе, наказания, проистекающие из законодательства ЕС, бремя доказывания легального происхождения имущества) (771 SE) будет продолжено на заседаниях правовой комиссии в январе.