В январе на дорогах Эстонии погибли десятеро. Полиция, МВД и спецкомиссия Рийгикогу озабочены

В январе на дорогах Эстонии погибли десять человек. Это заставило полицию и МВД обратить внимание на требования по очистке дорог, пишет Eesti Päevaleht.

Январь. У Мари — день рождения. В свой выходной она идет на работу, чтобы угостить пирогом дорогих коллег. Мари поздравили — она направилась к дому, но не добралась. А там ее ждал муж, и он уже начал волноваться: на телефон никто не отвечает. Ждут и волнуются за маму и ее двое маленьких детей. Супруг заподозрил неладное и поехал в сторону работы Мари. У обочины дороги полиция мигает огнями — тяжкое ДТП. При столкновении двух автомобилей один и водителей погиб. В другом была Мари. Она сильно изувечена. Женщину отвезли в больницу. Она по сей день борется за жизнь.

Это — лишь одна из немногих историй о погибших и пострадавших в ДТП. В первый месяц года на дорогах погибли десятеро. ”Ужасно”, — резюмировал оперативный руководитель Лыунаской префектуры Оттомар Вирк. ”Тем более, что как обычные пешеходы, так и сотрудники полиции из года в год тренируются, чтобы количество смертей в ДТП снизилось. Картина месяца очень трагична”.

Вчера на заседании спецкомиссии Рийгикогу обсуждали особо тяжкие ДТП января. На ней присутствовала руководящий чиновник Департамента полиции и погранохраны капитан полиции Сирле Лойго. По ее словам, весомую роль в январских авариях сыграла погода, но всегда можно делать больше.