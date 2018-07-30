30.07.2018, 13:35

В Вызу пьяные юноши распотрошили муравейник. Их разыскивает Союз защиты животных

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rus.delfi.ee
EST 13
В Вызу пьяные юноши распотрошили муравейник. Их разыскивает Союз защиты животных
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Совсем недавно Союз зажиты животных поблагодарил человека, который сообщил им о пострадавшей птице, находившейся в Вызу. Люди бывают разные, и в этот раз камера запечатлела троих молодых людей, распотрошивших муравейник.

Юноши бросили в муравейник разбитую бутылку, в результате чего трехлетний муравейник был разрушен. По словам представителя Союза защиты животных, такое отношение к окружающей природе попросту неприемлимо.

Всех, кто опознает молодых людей на фото, просят обратиться в Союз защиты животных по адресу info@loomakaitse.eu.

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