В Вызу пьяные юноши распотрошили муравейник. Их разыскивает Союз защиты животных

Совсем недавно Союз зажиты животных поблагодарил человека, который сообщил им о пострадавшей птице, находившейся в Вызу. Люди бывают разные, и в этот раз камера запечатлела троих молодых людей, распотрошивших муравейник.

Юноши бросили в муравейник разбитую бутылку, в результате чего трехлетний муравейник был разрушен. По словам представителя Союза защиты животных, такое отношение к окружающей природе попросту неприемлимо.

Всех, кто опознает молодых людей на фото, просят обратиться в Союз защиты животных по адресу info@loomakaitse.eu.