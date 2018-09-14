14.09.2018, 09:50

В Выру сегодня пройдет Ярмарка труда


rus.delfi.ee
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Töötukassa töö- ja karjäärimess Tallinnas Kultuurikatlas
Töötukassa töö- ja karjäärimess Tallinnas KultuurikatlasFoto: Priit Simson

В Выруском доме культуры Kannel сегодня, 14 сентября, пройдет Ярмарка труда Вырумаа. На месте будет представлено около 25 предприятий. Помимо этих предприятий, будут также предложения о работе от тех предприятий, которых не будет на месте — в общей сложности будет предлагаться около 140 рабочих мест.

Руководитель Вырумааского отделения кассы по безработице Эне Керге сказала, что по сравнению с ярмарками прошлых лет изменилось время проведения ярмарки. ”Ярмарка труда проходит осенью, для того чтобы предложить конкретный обзор рынка труда именно тем людям, которые приступили к поиску работы в конце лета. Это в основном молодые люди, которые весной закончили учебу, и те люди трудоспособного возраста, которые уже закончили или вот-вот закончат сезонные работы”, отметила Керге.

Участие в ярмарке является для работодателя хорошей возможностью найти подходящего работника, с которым первая встреча состоится уже на ярмарке. Ярмарка является местом, куда приходят и те, кто хочет вернуться или переехать в Вырумаа.

Особенностью этой ярмарки станет площадка для молодежи, где будут рассказывать о предприимчивости, ученических фирмах, и на которой пройдет мозговой штурм на тему будущих навыков и рабочих мест. Ведущими дня будут ученики Выруской гимназии, площадка для молодежи будет открыта с 11:00 до 14:00 часов.

Помимо предприятий, на ярмарке будут представлены различные учебные заведения и организации, которые ознакомят посетителей с тем, как они могут помочь людям трудоустроиться, справляться с работой и не потерять ее. Панельная дискуссия пройдет на тему: у нас нехватка работы или работников ?

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