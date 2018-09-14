В Выру сегодня пройдет Ярмарка труда

Руководитель Вырумааского отделения кассы по безработице Эне Керге сказала, что по сравнению с ярмарками прошлых лет изменилось время проведения ярмарки. ”Ярмарка труда проходит осенью, для того чтобы предложить конкретный обзор рынка труда именно тем людям, которые приступили к поиску работы в конце лета. Это в основном молодые люди, которые весной закончили учебу, и те люди трудоспособного возраста, которые уже закончили или вот-вот закончат сезонные работы”, отметила Керге.

Участие в ярмарке является для работодателя хорошей возможностью найти подходящего работника, с которым первая встреча состоится уже на ярмарке. Ярмарка является местом, куда приходят и те, кто хочет вернуться или переехать в Вырумаа.

Особенностью этой ярмарки станет площадка для молодежи, где будут рассказывать о предприимчивости, ученических фирмах, и на которой пройдет мозговой штурм на тему будущих навыков и рабочих мест. Ведущими дня будут ученики Выруской гимназии, площадка для молодежи будет открыта с 11:00 до 14:00 часов.

Помимо предприятий, на ярмарке будут представлены различные учебные заведения и организации, которые ознакомят посетителей с тем, как они могут помочь людям трудоустроиться, справляться с работой и не потерять ее. Панельная дискуссия пройдет на тему: у нас нехватка работы или работников ?