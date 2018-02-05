В возрасте 28 лет умерла участница передачи "Kodutunne" и многодетная мать Лиана Лебедев

По сообщению продюcера благотворительной передачи "Kodutunne" Кристи Нилов сообщила, что одна из героинь передачи — мать пятерых детей Лиана Лебедев — ушла из жизни в возрасте 28 лет.

Пятый ребенок в семье родился всего несколько дней назад.

”Поскольку я сама выросла в большой семье, где было восемь детей, и мы жили буквально друг на друге, то я с самого начала знала, что у меня тоже будет 4-5 детей”, — говорила Лиана в 2016 во время участия в программе.

Женщина рассказывала, что плохо училась в школе, так как над ней там постоянно издевались. Потом у нее появился жених и она переехала к нему в надежде сбежать от серых будней. ”Родители говорили, что я совершаю большую ошибку”, — сказала Лиана.

Команда ”Kodutunne” построила в доме Лианы добротную ванную комнату и красивую детскую.