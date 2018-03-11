В воскресенье все ледовые трассы Эстонии закрыли: слишком много воды

В воскресенье все ледовые трассы Эстонии били закрыты из-за того, что на них много воды.

Если в субботу из-за трещин закрыли ледовую трассу Хийумаа-Сааремаа, а из-за повысившегося уровня воды — трассу Хаапсалу-Ноароотси, то в воскресенье закрыли также трассы Лааксааре-Пийрисааре и Вормси-Рохукюла, передает rus.err.ee со ссылкой на радионовости ERR.

Главный специалист отдела технического обслуживания ляэнеского региона Департамента шоссейных дорог Тийт Руут сказал, что на трассе в Ноароотси и Вормси слишком много воды.

"Из-за оттепели ледовая трасса покрыта слоем воды, который местами достигает 10 см. В такой ситуации мы не можем держать трассы открытыми", — сказал Руут, добавив, что на данный момент сложно сказать, откроют ли трассы еще.