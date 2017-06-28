В воскресенье в торжественном шествии праздника песни и танца пройдут около 39 000 участников

В воскресенье, 2 июля, торжественное шествие XII Молодёжного праздника песни и танца „Mina jään“ начнется в 9:30 часов утра и завершится ориентировочно в 14:00. По маршруту протяженностью пять километров одновременно пройдут около 39 000 участников праздника песни и танца, а также народные музыканты, говорится в пресс-релизе XII Молодежного праздника песни и танца.

Организаторы просят всех зрителей оставить достаточно места для движения участников торжественного шествия и по пути следования соблюдать указания команды организаторов шествия. ”Так как интерес к торжественному шествию всегда очень высок, то зрителям лучше всего равномерно распределиться по пути его следования. Золотое правило успешного прохода людей: шествие двигается по проезжей части, а зрители по тротуару”, — объяснил главный организатор шествия Яанус Вяльямяэ.

В торжественном шествии XII Молодежного праздника пройдут представители 15 уездов и 3 городов, а также представители главной колонны шествия — всего около 39 000 участников праздника. Участники колонны соберутся на площади Вабадузе, Каарли пст и прилежащих к ним улицах. Колоны представителей уездов будут двигаться в алфавитном порядке, начиная с Хийумаа. Завершать движение колонны будет Харьюмаа и Таллинн. Участники праздника будут двигаться по маршруту площадь Вабадузе — Пярну мнт — Нарва мнт — Пирита теэ — Певческое поле.

Для входа на Певческое поле зрители могут воспользоваться воротами Ору и Ласнамяэ, так как со стороны улицы Мере будут заходить участники шествия и зрителям будет сложнее пройти через них. Также во время шествия будет существенно ограничено движение в центре города и на Пирита теэ. Поэтому водители должны соблюдать временные знаки дорожного движения и выбирать альтернативные маршруты.

В период с 8:00 часов утра и ориентировочно до 14:00 часов дня в день шествия будет изменено движение городского общественного транспорта. Многие линии общественного транспорта укорочены, направлены в объезд или, например, временно приостановлено движение трамваев. Также будет закрыт автобусный терминал на площади Виру. При объездных маршрутах остановки будут делаться на остановках общественного транспорта, которые не затрагивают территорию шествия. Дополнительная информация об изменениях движения общественного транспорта здесь.