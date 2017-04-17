В воскресенье в Таллинне — Пасхальная ярмарка творческих работ особенных детей

В воскресенье, 23 апреля, НКО "Особый мир" проводит традиционную ярмарку творческих работ детей с ограниченными возможностями. Ярмарка пройдет в фойе второго этажа столичного Центра русской культуры с 13 до 17:00. На этот раз будут представлены работы более чем 10 организаций: это и специальные школы, и детские дома, и дневные центры.

За прилавками наравне с педагогами, воспитателями и волонтерами будут стоять и знаменитости — деятели культуры и искусства, теле- и радиоведущие, политики.

Творчество — нередко единственная возможность для наших ребят показать свой богатый внутренний мир, свои надежды и радости. Все средства, собранные на ярмарке, будут направлены на поддержку детей с ограниченными возможностями.