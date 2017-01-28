В воскресенье в Пскове пройдут Дни эстонского образования

29 января 2017 года в Пскове состоятся ставшие уже традиционными Дни эстонского образования, в ходе которых ученики старших классов школ и студенты города получат возможность пообщаться с представителями университетов Таллинна и Тарту.

В рамках Дней 29 января с 12 до 16 часов в конференц-залах гостиницы ”Двор Подзноева” (ул. Некрасова, 1Б) пройдут презентации и мастер-классы эстонских вузов, а с 13 до 18 представители вузов ответят на все вопросы на образовательной выставке ”Учись в Эстонии!”.

Мероприятия открыты для всех желающих — как молодежи, так и их родителей. Среди всех посетителей выставки будут разыграны сладкие призы от эстонской кондитерской фабрики ”Калев”!

С программой можно ознакомиться на сайте Study in Estonia.