В воскресенье в Маарду пройдет городской семейный чемпионат по LEGO

В воскресенье, 21 января в 14.00, в Маардуском центре досуга (Keemikute, 12b) пройдут соревнования по LEGO для всей семьи, в котором примут участие 7 команд.

”Чемпионат по собиранию LEGO пройдет в Маарду уже во второй раз. Мероприятие пользуется среди жителей нашего города огромным интересом и представляет собой живое и увлекательное зрелище. Всего за несколько дней на соревнование было зарегистрировано 7 команд, а каждой из которых будут участвовать 6 человек. Если раньше мы планировали проводить его раз в год, то теперь учитывая столь большой интерес мы сделаем чемпионат регулярным и будем устраивать это веселое соревнование несколько раз в год”, — сообщил организатор соревнований Павел Куусик в пресс-релизе мэрии. ”Если в этот раз вы не успели зарегистрироваться, то все равно приходите в это воскресенье в Центр досуга поддержать своих знакомых и окунуться в добрый мир игры”, — добавил он.

Задания семейного чемпионата по LEGO тренируют память и способность быстро реагировать, развивают мелкую моторику и творческое мышление, учат работать в команде. Каждое задание — это веселое и интересное приключение, успешное прохождение которого оценивается жюри. Участие в чемпионате для всех бесплатно.

Мероприятие организует молодежная организация Компас в сотрудничестве с MTÜ Bricks Club при поддержке Маардуской горуправы.