В воскресенье в Ласнамяэ зажгут первую свечу Адвента
В воскресенье, 2 декабря в 12 часов на площадке Культурного центра Линвакиви зажгут первую свечу Адвента.
В воскресенье, 2 декабря в 12 часов на площадке Культурного центра Линвакиви зажгут первую свечу Адвента.
На церемонии зажжения первой свечи Адвента прозвучит праздничная музыка, гостей поприветствуют старейшина района и представитель Ласнамяэской Евангелическо-лютеранской церкви Эстонии. Традиционно на мероприятии зажгут первую свечу Адвента, а на площадке перед ”Линдакиви” засверкает яркими огнями световая инсталляция в виде ели.
”С первого дня Адвента начинается 4-недельный период полный ожидания рождественских праздников и сюрпризов. Приглашаю всех жителей района принять участие в церемонии зажжения первой свечи Адвента”, — добавила старейшина района Ласнамяэ Мария Юферева-Скуратовски.
Для гостей мероприятия также подготовлен небольшой сюрприз от прихожан Ласнамяэской Евангелическо-лютеранской церкви — на месте можно будет отведать кофе, сваренный на костре.
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