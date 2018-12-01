В воскресенье в Ласнамяэ зажгут первую свечу Адвента

На церемонии зажжения первой свечи Адвента прозвучит праздничная музыка, гостей поприветствуют старейшина района и представитель Ласнамяэской Евангелическо-лютеранской церкви Эстонии. Традиционно на мероприятии зажгут первую свечу Адвента, а на площадке перед ”Линдакиви” засверкает яркими огнями световая инсталляция в виде ели.

”С первого дня Адвента начинается 4-недельный период полный ожидания рождественских праздников и сюрпризов. Приглашаю всех жителей района принять участие в церемонии зажжения первой свечи Адвента”, — добавила старейшина района Ласнамяэ Мария Юферева-Скуратовски.

Для гостей мероприятия также подготовлен небольшой сюрприз от прихожан Ласнамяэской Евангелическо-лютеранской церкви — на месте можно будет отведать кофе, сваренный на костре.