27.07.2018, 22:00

В воскресенье в Ласнамяэ впервые пройдет Фестиваль пирогов


rus.delfi.ee
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Maxima XXX avamine Lasnamäel
Foto on illustreerivFoto: Rauno Volmar

В этом году управа Ласнамяэ в сотрудничестве с НКО Lasnaidee впервые проведут большой Фестиваль пирогов. Мероприятие пройдёт уже в это воскресенье, 29 июля в парке Паэ.

Начало фестиваля в 12 часов, сообщает управа.

”Совместные мероприятия на свежем воздухе в парке Паэ очень нравятся жителям и гостям нашего района. Мы придумываем разные поводы для того, чтобы встретиться и провести время вместе”, — сказала старейшина района Ласнамяэ Мария Юферева. ”Наш район очень разнообразен, здесь живут представители разных национальностей и культур. Фестиваль пирогов в Ласнамяэ — отличная возможность познакомиться с традиционной кухней разных народов”,- добавила Юферева.

На мероприятии свою продукцию представят как частные лица, так и предприятия общественного питания. Также для посетителей будет открыт блошиный рынок, пройдут выступления и тренировки капоэйра, квест-игры вокруг парка и мастер-классы по технике stencil-art. В рамках фестиваля на турниках возле баскетбольной площадки парка Паэ в 15:00 пройдут соревнования Pull-Up Jam 2018. В 16:30 выберут победителя в номинации ”Лучший пирог фестиваля”.

Фестиваль продлится до 18:00, вход на мероприятие свободный. Попасть на место проведения можно как общественным транспортом (автобусная остановка KUMU — № 31, 67 и 68, автобусная остановка Pallasti — № 39 ), так и на автомобиле (парковка KUMU, парковка Majaka põik, парковка около районной управы Pallasti 54).

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