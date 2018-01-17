В воскресенье в Ласнамяэ пройдет сжигание скульптур из новогодних елок

В воскресенье 21 января в 18:00 на площадке Паэвялья по адресу Нарва маантеэ, 150/90 управа Ласнамяэ организует традиционный праздник огня, на котором будет сжигание скульптур из отслуживших новогодних елок, а также большой единый костер, сообщает управа.

Первый костер в рамках городского фестиваля огня зажгут 21 января в 18:00 в Ласнамяэ. На большом празднике огненных скульптур на Паэвялья выступят вокально-эстрадная группа Nupukesed, фольклорный ансамбль Аntsud и гости из южной Эстонии — барабанщики Вильяндиского Drumlab.

Напомним, что в этом году организовано 11 пунктов сбора отслуживших елок для проведения красочного мероприятия с кострами. Пункты приема елок в Ласнамяэ: угол улиц Маяка и Ласнамяэ, зелёная зона перед Паэ, 48а, между магазином Гросси и школьным стадионом на Катлери, Выру, 16, Калевипоя, 10, Викерлазе, 13, зеленая зона перед Ляэнемере теэ, 8, Кивила, 34, Ляэнемере теэ, 19, зеленая зона перед Махтра, 9 возле Мустакиви Konsum, между магазинами Юмера Maxima и Grossi. Отслужившие свое новогодние деревья ещё можно принести в указанные места до 20-ого января.

Огненное шоу продлится около 2-х часов, вход на мероприятие свободный. Попасть на место проведения можно как общественным транспортом (автобусная остановка Паэвялья, № 12, 29, 60, 63 и 65), так и на автомобиле.