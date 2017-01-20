Управа Ласнамяэ в сотрудничестве с Valgusfestival в воскресенье 22 января в 18:00 на площадке Паэвялья организуют огненное шоу — сжигание разнообразных скульптур, созданных из отслуживших свое новогодних елок, а также большой единый костер.

В субботу в 11:00 на площадь Свободы подъедут грузовики, на которые будут погружены собранные со всего города отслужившие свое новогодние деревья. Своеобразный парад старых новогодних елок пройдет через весь город. Далее отслужившие свое елки свезут на Паэвялья (Нарва мнт 150/90), где они будут использованы для изготовления огненных фигур и костров к празднику 22 января в 18:00. Художники Хенри Тимуск и Маргус Контус создадут из елок ансамбль огненных скульптур, в этом году темой для шоу послужит основание города Таллинна. Кульминацией праздника станет большой костер и выступление Пеэтера Йыгиоя со своим барабанным и огненным шоу.

”Ждем всех на самом большом в столице огненном представлении! Сделаем из старых новогодних елок большой костер и насладимся незабываемым огненным шоу!”, — добавила старейшина Ласнамяэ Мария Юферева.

Выступление продлится 2-3 часа, вход для всех свободный. Попасть на место проведения можно как общественным транспортом (автобусная остановка Паэвялья, автобусы номер 29, 60, 63 и 65), так и на автомобиле.