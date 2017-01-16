Управа Ласнамяэ в воскресенье 22 января в 18:00 на площадке Паэвялья организует огненное шоу - сжигание разнообразных скульптур, созданных из отслуживших свое новогодних елок, а также большой единый костер.

В этом году организован сбор отслуживших елок для проведения красочных мероприятий с кострами. Пункты приема елок в Ласнамяэ: угол улиц Маяка и Ласнамяэ; на зоне озеленения перед Паэ, 48а; у магазина Гросси на Катлери; у Выру, 16; Калевипоя, 10; Викерлазе, 13; Ляэнемере теэ, 8; Кивила, 34; Ляэнемере теэ, 19; у "Мустакиви Консума" перед Махтра, 9; между магазинами "Максима" и "Гросси". Сбор новогодних деревьев проводится с 3-го по 20-е января.

Далее отслужившие свое елки свезут на Паэвялья, где они будут использованы для изготовления огненных фигур и костров к празднику 22-го января в 18:00. Художники Хенри Тимуск и Маргус Контус создадут из елок ансамбль огненных скульптур. Кульминацией праздника станет большой костер и выступление Пеэтера Йыгиоя со своим барабанным и огненным шоу.

”Ждем всех на самом большом в столице огненном представлении! Сделаем из старых новогодних елок большой костер и насладимся незабываемым огненным шоу!” — сказала старейшина Ласнамяэ Мария Юферева.

Выступление продлится 2-3 часа, вход для всех свободный. Попасть на место проведения можно как общественным транспортом (автобусная остановка Паэвялья, автобусы номер 29, 60, 63 и 65), так и на автомобиле.