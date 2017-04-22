В воскресенье в Ласнамяэ отметят годовщину Восстания Юрьевой ночи

23 апреля в 20:00 в таллиннском Парке Юрьевой ночи состоится празднование 674-й годовщины Восстания Юрьевой ночи.

По традиции в парке с речами выступят политики, представители Сил Обороны и общественные деятели Эстонии. По окончании торжественной церемонии во дворе гостиницы Суси гостям предложат солдатский суп и горячий чай.

В 20 часов на мероприятие конными всадниками будет доставлен огонь победы, под церемониальные залпы зажжен костер и произведен приветственный салют. На месте будет играть музыка в исполнении оркестра, выступит мужской хор. По традиции в парке с речами выступят политики, представители Сил Обороны и общественные деятели Эстонии.

Восстание Юрьевой ночи началось 23 апреля 1343 года с поджога дома, расположенного на одном из холмов Харьюмаа, что дало знак о начале согласованного выступления бунтовщиков. В воскресенье минует 674 года со дня это даты. На сегодня Парк Юрьевой ночи стал историческим местом, где отмечаются многие государственные праздники.