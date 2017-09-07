В воскресенье в Кристийне впервые состоится День дворовых кафе

В воскресенье, 10 сентября, в районе Кристийне с 11 до 18 часов пройдет большой День дворовых кафе. Мероприятие организовано управой Кристийне в сотрудничестве с местными жителями и проводится впервые, сообщает Раэпресс.

В дворовых кафе, которые будут открыты в рамках мероприятия, посетителям предложат всевозможные закуски и напитки. В некоторых кафе можно будет послушать музыку и приобрести разнообразные товары. Официальное время проведения Дня дворовых кафе в Кристийне — с 11 до 18 часов, однако время работы некоторых кафе может отличаться.

”В последнее время подобные мероприятия стали набирать популярность в Таллинне и по всей Эстонии, и люди с большой теплотой встретили такую замечательную идею. Поэтому мы решили организовать День дворовых кафе и у нас в Кристийне. В нашем районе расположен большой сектор частных домов, здесь много зелени, поэтому дворовые кафе отлично впишутся в эту концепцию”, — отметил старейшина района Кристийне Вадим Белобровцев.

”На сегодня мы уже зарегистрировали порядка тридцати дворовых кафе. Ассортимент предлагаемых там блюд очень разнообразен. Приглашаю всех жителей и гостей нашего района в воскресенье на День дворовых кафе в Кристийне!” — добавил Белобровцев.

Ознакомиться с расположением кафе и их предложениями можно здесь.