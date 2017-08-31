В воскресенье в Кристийне пройдет День королевы Кристины и большая осенняя ярмарка

В воскресенье, 3 сентября, с 10 до 17 часов в парке Лёвенру пройдет День королевы Кристины и осенняя ярмарка Кристийне. Кульминацией разнообразной развлекательной программы станет концерт Герли Падар & The Moon. Организатор мероприятия — Управа района Кристийне, вход для всех бесплатный, говорится в пресс-релизе.

Большая осенняя ярмарка Кристийне откроется в парке Лёвенру уже в 10 часов, на нее зарегистрировалось более 100 продавцов. На ярмарке можно будет приобрести различные садовые товары, изделия ручной работы, экологичные товары и много других самых разных вещей. Кроме того, будут предлагаться различные блюда и напитки.

Главным выступлением Дня королевы Кристины станет концерт Герли Падар & The Moon. Также по традиции будет разрезан и предложен всем желающим большой 100-килограммовый торт. Для детей будет открыта большая детская территория.

”Празднование Дня королевы Кристины — это уже давняя традиция нашего района, которой мы фактически отмечаем день рождения Кристийне. И, как это и положено на день рождения, мы зовем гостей и предлагаем им торт и разнообразную развлекательную программу, — сказал старейшина Кристийне Вадим Белобровцев. — Кроме того, у всех будет возможность принять участие в большой осенней ярмарке Кристийне, где будут предлагаться самые разные товары. Так что приглашаю всех жителей и гостей нашего района в воскресенье в парк Лёвенру, чтобы вместе отпраздновать День района Кристийне”.

ПРОГРАММА:

10:00 Открытие ярмарки

12:00 Открытие Дня королевы Кристины, приветственная речь старейшины Кристийне Вадима Белобровцева

12:10 Выступает ансамбль "Пийбар и друзья" под управлением Тойво Лухатса

13:00 Выступает "Männiste Perebänd"

14:00 Хедлайнер фестиваля — Герли Падар & The Moon. Герли Падар — вокал, Тынис Леэметс — гитара, Тынис Тюйр — бас, Андрус Раннаяэре — клавишные, Индрек Тресманнн — ударные

15:25 Театр танца "Полли" под управлением Полины Жуковой-Лазарчук

15:45 100-килограммовый торт разрежет и раздаст старейшина Кристийне Вадим Белобровцев

16:00 Поет Тыну Кильгас

ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА: батуты, водные шары, лодки, машинки-НЛО.

С 12 до 16 часов Молодежный центр Кристийне предложит различные занятия по интересам. Участие бесплатное, самые активные участники будут награждены призами!