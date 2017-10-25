В воскресенье в Ботаническом саду пройдут бесплатные экскурсии

В воскресенье, 29 октября, в оранжереях Таллиннского ботанического сада пройдут тематические экскурсии "Тропики и субтропики", передает Раэпресс.

В ходе экскурсий можно будет ознакомиться с флорой стран Средиземноморья, Китая, Японии, Австралии и Новой Зеландии. Увидеть можно будет и субтропрические растения, культивируемые даже в наших широтах — пряности, волокнистые растения, источники эфирных масел.

Экскурсия на русском языке начнется в 12 часов. Участие по входным билетам в Ботанический сад.